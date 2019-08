ORF und ARD fungieren Videotext zu Kunstgalerie um

Videotext trifft Kunst: Beim ORF und der ARD gibt es ab sofort auf den hinteren Seiten Kunstwerke zu sehen.



Das Projekt, in dessen Rahmen eigens für das Medium Teletext geschaffene Kunstwerke von 13 internationalen Künstlerinnen und Künstlern präsentiert werden, heißt "ORF Teletext trifft Kunst" beziehungsweise "ARD Text trifft Kunst" und läuft von diesem 29. August bis zum 19. September. Die Kunstwerke sind in Österreich als auch in Deutschland jeweils ab Seite 840 im Videotext beider Sender zu finden.