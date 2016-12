ORF will Onlinedienste weiter ausbauen

Nach der TVthek will sich der ORF im kommenden Jahr dem Radio annehmen und seine Radiothek starten, in der die Radiosender gebündelt zur Verfügung gestellt werden. Neuerungen plant der ORF aber auch für Mediathek.



Im kommenden Jahr will der ORF seine digitalen Aktivitäten weiter ausbauen. So soll endlich die lang angekündigte Mediathek für Radiosender auf die Beine gestellt werden. Gegenüber dem österreichischen Mediendienst Extradienst hat Thomas Prantner, der beim ORF Online und Neue Medien verantwortet, den Start der Radiothek in Aussicht gestellt. Dazu muss zunächst jedoch noch die Freigabe durch die zuständige Behörde abgewartet werden.