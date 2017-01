OTT: Sky will Programm im Internet streamen

Die Bestrebungen, sein Programm auch unabhängig von den traditionellen Wegen zu verbreiten, will Sky in naher Zukunft weiter intensivieren. In seinem Halbjahresreport kündigte der Pay-TV-Anbieter einen OTT-Service für sein komplettes Programm an.



Ein Grund für den weltweiten Erfolg der Streaminganbieter Netflix und Amazon ist neben den qualitativ starken Eigenproduktionen auch die Verfügbarkeit auf allen mobilen Abspielgeräten dank der Verbreitung via Internet. Auch bei Sky hat man die Zeichen der Zeit erkannt und sich bereits mit Streams als zusätzlichem Verbreitungsweg neben Satellit, Kabel und IPTV angefreundet. Nun will der Pay-TV-Anbieter einen Schritt weiter gehen und kündigte in seinem Halbjahresreport am Donnerstag den Start des gesamten Programms Over-The-Top (OTT) an.