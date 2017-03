OWM prangert Markenschutz bei Youtube an

Die Organisation Werbungtreibender im Markenverband, kurz OWM, reiht sich in das internationale Branchen-Echo, Youtube tue zu wenig für den Markenschutz auf seiner Plattform.



Das Stichwort "Brand Safety", also Markenschutz, nehmen die meisten Unternehmen sehr ernst. Besonders wenn sie drohen in Verruf zu geraten. Auf Youtube kommt es zum Beispiel manchmal vor, dass extremistische Videos in Verbindung mit Werbung laufen.