Ob gekauft wird, bestimmen Facebook & TV gleichermaßen

Der aktuelle Social Media Atlas hat den Einfluss von sozialen Medien auf unsere Kaufentscheidungen getestet. Das Ergebnis: Facebook & Co. haben mit Fernsehwerbung gleichgezogen.



Schon mal von einer Anzeige bei Facebook zum Kauf verleiten lassen? So geht es laut dem aktuellen social Media Atlas zumindest 24 Prozent der deutschen Internet-Nutzer. Wie "Horizont" berichtet, wurden dafür 3500 Internetnutzer ab 14 Jahren befragt.