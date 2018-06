"Ocean's 8" räumt mit Frauenpower an den US-Kinokassen ab

Nach dem Vorbild der Hit-Trilogie "Ocean's" mit George Clooney als Gangster Danny Ocean schlägt nun Sandra Bullock mit einem weiblichen Starteam zu. "Ocean's 8" räumt an den US-Kinokassen kräftig ab.



Die Heist-Action unter der Regie von Gary Ross kommt am 21. Juni in die deutschen Kinos. Steven Soderbergh hatte von 2001 bis 2007 drei "Ocean's"-Filme mit männlichen Stars wie George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon gedreht. "Ocean's 8" lockte nun bei seinem Debüt am Wochenende vor allem Frauen in die Kinos.



Der bisherige Spitzenreiter - "Solo - A Star Wars Story" - rutschte somit an seinem dritten Wochenende auf den zweiten Rang ab. Der Film, der schon beim Start enttäuscht hatte, musste sich dort mit rund 15 Millionen Dollar Einspielergebnis begnügen.



Auf Rang drei folgte die Comic-Actionkomödie "Deadpool 2" mit gut 13 Millionen Dollar in seiner vierten Woche, mit einem nordamerikanischen Gesamteinspielergebnis von bisher 279 Millionen Dollar.