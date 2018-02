Ocilion schließt Partnerschaft mit content4tv

Ocilion erweitert sein Senderportfolio dank einer Partnerschaft mit content4tv signifikant. Per Replay-Funktion können die Programme des Senderpakets auch zeitversetzt gesehen werden.



22 Pay-TV-Sender, davon 20 in HD-Qualität - neue Sender satt. Ocilion erweitert das Portfolio seines IPTV-Vorleistungsdienstes für Netzbetreiber und TV-Dienstanbieter. Hierfür wurde mit dem TV-Lizenz-Dienstleister content4tv eine umfangreiche Content-Kooperation geschlossen.