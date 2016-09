Octagon SF228 E2 HD LCD Twin: Komfortabler Linuxeinstieg

Bild: © Auerbach Verlag



Der Receiver bietet nahezu Komplettausstattung und das zu einem Preis von nur 139 Euro. Der Name ist allerdings ein wenig irreführend, denn im Basiszustand wird der SF228 E2 HD LCD Twin lediglich mit einem Satellitentuner ausgeliefert. Allerdings besteht die Möglichkeit, einen zweiten Tuner nachzurüsten. Hierfür muss das Gehäuse geöffnet und ein passender Stecktuner eingebaut werden. Hier hat der Nutzer die Wahl, ob der zweite Tuner ebenfalls für Satellitenempfang sein soll, oder das Gerät mittels kombiniertem Kabel- und DVB-T-Tuner zum Universalempfänger für alle Empfangswege aufgerüstet werden soll. Aufgrund des fehlenden H.265-Encoders ist allerdings der Empfang von DVB-T2 HD in Deutschland leider nicht möglich.



Zentrales Element des optisch ansprechendes Digitalreceivers ist zweifellos das TFT-Farbdisplay in der Mitte. Mit knapp über 5 Zentimetern (2 Zoll) Bildschirmdiagonale ist dieses zwar nicht übermäßig groß, reicht aber für den Alltagsbetrieb vollkommen aus. Weitere Bedienelemente befinden sich auf der Oberseite des Gerätes. Dabei handelt es sich um einen Standby-Knopf sowie jeweils zwei Taster für Kanalwahl und Lautstärke. Optisch werten die fehlenden Schalter die Front deutlich auf, aber die Platzierung hat auch Nachteile. So können keine Geräte auf den Octagon gestellt werden, da dann die Knöpfe nicht mehr erreichbar sind.