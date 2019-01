Octagon macht Receiver fit für T2MI-Empfang

Der Receiverhersteller Octagon hat die Treibers einer aktuellen Set-Top-Box SF8008 optimiert und für den Empfang versteckter Signale tauglich gemacht.

Mit dem Octagon-Gerät lassen sich T2MI-Signale suchen Bild: Screenshot Auerbach Verlag

Satfreaks aber auch TV-Zuschauer mit besonderen Sprachinteressen sind stets darauf erpicht eine möglichst breite Kanal- und Sprachvielfalt zu empfangen. Was viele nicht wissen: Klassische Receiver können nicht alle über Satellit ausgestrahlte Signale empfangen und darstellen. Versteckte Signale, die für die Zuspielungen zu DVB-T-Sendeanlagen oder Kabelkopfstellen dienen, bleiben bei der Mehrheit der Geräte außen vor. Bereits in den letzten Jahren haben das die Hersteller durchschaut und mit modernen Tunern den Zugang zu den so genannten Multistreampaketen geschaffen. Nun folgt der nächste Schritt.

Neben dem klassischen Multistream-Paketen sind via Satellit auch Senderpakete zu finden, die im T2MI-Modus ausgestrahlt werden. Vornehmlich nutzen russischsprachige Anbieter sowie Anbieter aus Südamerika diesen Übertragungsmodus. Empfangbar waren die in dem Modus verbreiteten Signale bisher nur mit "Freakgeräten" und unter dem Linux Betriebssystem mit erhöhten Aufwand. Octagon ist es nun gelungen, T2MI-Signale bei seiner jüngsten UHD-Set-Top-Box mit Enigma2-Oberflächen (dem SF 8008) auch mit dem Suchlauf aufzuspüren.