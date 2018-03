Oehlbach Scope Vision jetzt auch in Schwarz erhältlich

Keine Schwarzmalerei: Die Indoor-Antenne Scope Vision von Oehlbach bekommt eine neue Farbvariante.



Die Indoor-Antenne Scope Vision für HD-Empfang über DVB-T2 hat sogar bei der renommierten Stiftung Warentest eine Note von 1,2 abgeräumt und ist seit letztem Jahr erhältlich. Die weiße Version wird ab sofort um ein schwarzes Modell ergänzt. Außer der Optik ändert sich jedoch nichts.