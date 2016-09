Oettinger: Privatwirtschaft als Motor beim Netzausbau

Der nicht nur in Deutschland schleppend vorankommende Breitbandausbau ist nicht nur Sache der Politik, so Günter Oettinger. Der EU-Digitalkommissar sieht vor allem die Privatwirtschaft in der Pflicht.



Der Ausbau der Netz-Infrastruktur in Europa muss nach Einschätzung von EU-Digitalkommissar Günter Oettinger vor allem von der privaten Wirtschaft geschultert werden. Für den geplanten Ausbau des Netzes auf Geschwindigkeiten von mehreren hundert Megabit pro Sekunde sei ein Investment von rund 500 Milliarden Euro notwendig, sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin vor der Bundespressekonferenz. "Die müssen vor allem von Markt erbracht werden. Bei allen nationalen und regionalen Förderprogrammen müssen 80 bis 90 Prozent privat finanziert werden", sagte Oettinger. Aber gerade im ländlichen Raum werde es ohne eine öffentliche Ko-Finanzierung nicht gehen.