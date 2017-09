Oettinger übt harte Kritik an ARD und ZDF

Dem EU-Haushaltskommissar zufolge konkurrieren die Öffentlich-Rechtlichen online zu stark mit Tageszeitungen. Er wirbt auch für deren Schutz gegenüber Google und Co. in Urherberrechtsfragen.



Der EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger springt in einem Interview mit den "Stuttgarter Nachrichten" den Tageszeitung-Verlegern der Print-Branche zur Seite. Dem Artikel zufolge geht ihm das Online-Angebot von ARD und ZDF zu weit und würde zu sehr mit der aktuellen Berichterstattung der Zeitungen im Internet konkurrieren.