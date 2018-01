Offene Kanäle von Trier und Ludwigshafen jetzt bei Entertain

Die Bürgerfernsehsender von Ludwigshafen und Trier sind schon länger auch über Astra und das Lokal-TV-Portal zu empfangen. Jetzt nimmt auch Telekom sie in ihr Portfolio von EntertainTV auf.



Für :OKTV Ludwigshafen und OK54 Bürgerrundfunk Trier kommt ein neuer Verbreitungsweg hinzu. Seit Sommer letztes Jahr sendet man auch über den Satelliten Astra und das Lokal-TV-Portal, sowieso bot man schon zuvor digitales Kabel, Mediatheken und Livestream an. Jetzt ist das Bürgerfernsehen auch im Angebot von Telekom EntertainTV enthalten.

:OKTV Ludwigshafen findet sich so auf Programmplatz 517, OK54 Bürgerrundfunk Trier auf 513. Doch damit nicht genug, im August sollen OK:TV Mainz, OK Weinstraße und OK4 folgen. Das ist ganz im Sinne der rheinland-pfälzischen Landeszentrale für Medien und Kommunikation.



"Die lokalen und regionalen Sendeprogramme des Bürgerfernsehens zeigen das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz. In vielen Beiträgen werden die kreativen Ressourcen und die Vielfalt unseres Landes erkundet und dokumentiert. Ich freue mich, wenn all dies auf möglichst vielen und unterschiedlichsten Empfangswegen verfügbar gemacht wird", so Direktorin Renate Pepper.