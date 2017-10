Offiziell: ARD und ZDF übertragen UEFA Nations League

Nach langem Tauziehen ist es endlich amtlich: Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League übertragen.



Es geht dabei um bis zu zwölf Partien der DFB-Auswahl in dem neuen Wettbewerb im Zeitraum von 2018 bis 2022. "Es ist gut, einen Publikumsmagneten wie die Länderspiele der deutschen Mannschaft weiterhin zwischen den Fußball-Welt- und -Europameisterschaften in unserem Programm zu haben", sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut am Freitag.