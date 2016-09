Offiziell: Deutschlandradio ändert Namen

Nun kommt die offizielle Bestätigung: Das Deutschlandradio verpasst seinen Radiosendern neue Namen. Die öffentlich-rechtlichen Hörfunkprogramme sollen künftig unter einer einheitlichen Marke laufen.



Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden zwei Namen geändert: Aus Deutschlandradio Kultur wird Deutschlandfunk Kultur. Aus DRadio Wissen wird Deutschlandfunk Nova. Der Name des in Köln ansässigen Senders Deutschlandfunk bleibt. Intendant Willi Steul begründete den Schritt damit, dass in der digitalen Welt die Absender klar erkennbar sein müssten.