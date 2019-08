Offiziell: Sky zeigt Bundesliga und DFB-Pokal im Einzelabruf

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es amtlich: Ab sofort sind die Live-Übertragungen der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals von Sky auf Pay-per-View-Basis in Deutschland auch im Livestream via App verfügbar.



Der Pay-TV-Anbieter hat dazu eine Distributionspartnerschaft mit Onefootball abgeschlossen. Schon ab dem kommenden Wochenende können die Fußballfans die Live-Übertragungen von Sky rund um den 4. Spieltag der 2. Bundesliga ab 3,99 Euro direkt in der Onefootball-App buchen und verfolgen.



Mit den Einzelspielen der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals auf Onefootball steht für Fußballfans ab dieser Saison neben dem Sky-Abonnement und dem Streaming-Service Sky Ticket eine weitere Möglichkeit offen, die Sky Live-Übertragungen beider Wettbewerbe zu verfolgen.



Ob und wann auch Spiele der 1. Bundesliga übertragen werden könnten, haben beide Unternehmen bisher nicht angegeben. Sicherlich wird der mögliche Erfolg der neuen Kooperation dafür ausschlaggebend sein.