Offizielle Deutsche Charts werden 40

Die Charts kennt wohl jeder - doch nicht alle mögen sie. Trotzdem kann man heute mal ein Auge zudrücken, denn sie feiern ihren 40. Geburtstag.



Die Offiziellen Deutschen Charts werden seit 40 Jahren von der GfK Entertainment im Auftrag vom Bundesverband Musikindustrie e.V. ermittelt. In den wöchentlichen Top-100-Listen finden sich die erfolgreichsten Songs. Im Geburtsjahr 1977 gegründet sollen sie "ein statistisch valides, für das gesamte Land repräsentatives und vor allem aussagekräftiges Bild des Musikmarktes" darstellen, womit sie schnell an Bedeutung gewinnen.

Meldungen zu diesem Thema

Kinocharts: Minions wieder vorn

US-Kinocharts: Horrorfilm "Annabelle 2" füllt die Säle

Kinocharts: "Planet der Affen" verdrängt Minions



Beide beteiligten Parteien glauben noch immer an die Charts. Dr. Florian Drücke vom Bundesverband nennt sie "die entscheidende Skala des deutschen Musikmarktes". Sie seien ein "unverzichtbares Instrument der künstlerischen Standortbestimmung und gleichzeitig ein spannendes Abbild des jeweiligen musikalischen Zeitgeistes".



Ähnlich sieht es der Geschäftsführer Dr. Mathias Giloth von GfK Entertainment: "Die Offiziellen Deutschen Charts bilden seit 40 Jahren die wichtigste Messlatte für Erfolg in der deutschen Musikindustrie. Die Hitlisten sind heutzutage sogar wichtiger denn je, denn in einem Markt, der den Konsumenten durch die Digitalisierung und Globalisierung jeden Tag eine fast unüberschaubare Anzahl an Neuveröffentlichungen anbietet, geben sie die entsprechende Orientierung und Einordnung."



Die erste Nummer Eins war im Übrigen "Space" von Magic Fly - diese Woche ist es "More Than You Know" von Axwell Λ Ingrosso.