"Offscreen" - Sila Sahin in der Rolle ihres Lebens bei Funk

Funk bringt eine neue Serie ins Netz. "Offscreen" ist keine glorifizierende Reality-Soap, sondern zeigt vielmehr die Schattenseiten der Schauspielerei. Sila Sahin spielt darin eine gescheiterte Seifenoper-Schauspielerin - nicht die sprich-, sondern wortwörtliche Rolle ihres Lebens.



Das "junge Angebot von ARD und ZDF" - oder kurz: Funk - bekommt Zuwachs. Nächste Woche Donnerstag sind ab 16 Uhr die ersten drei Folgen von "Offscreen" in den Apps und auf der Webseite von Funk verfügbar. Bis März kommt wöchentlich eine weitere Episode mit einer Laufzeit von jeweils sechs Minuten hinzu.