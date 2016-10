Ohne Abo: Live-Fußball mit dem Sky Sport Tagesticket

Mit den Sky Sport Tagestickets können Zuschauer die Live-Übertragungen wichtiger Sportereignisse bei dem Pay-TV-Anbieter verfolgen, ohne sich langfristig an Sky zu binden.



Auch ohne Abo lässt sich inzwischen mit dem Sky Sport Tagesticket die Bundesliga verfolgen. Das Supersport Tagesticket ist für einen Betrag von 9,99 Euro erhältlich und bietet 24 Stunden lang Zugriff auf sämtliche Programme von Sky Sport und Sky Bundesliga. Die Buchung ist spontan möglich. Es wird kein langfristiges Abo mit Sky abgeschlossen und um die Tickets von Sky nutzen zu können, ist auch kein bestehendes Sky-Abo nötig. Auch ein Wochenticket kann bei Sky ab sofort gebucht werden, um ohne Abo mehrere Tage lang Zugriff auf den Bezahlsender Sky zu erhalten.