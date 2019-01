Ohne Diesel durch den Dschungel

Dass sie zu viel Feinstaub herausbläst, kann Doreen Diesel nicht vorgeworfen werden, trotzdem muss die Schauspielerin den RTL-Dschungel verlassen.



Schauspielerin Doreen Dietel ("Dahoam is Dahoam") hat im RTL-Dschungelcamp ihre Sachen packen müssen. Am 13. Tag der 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erhielt sie beim Voting die wenigsten Stimmen der Zuschauer. Die Ausgabe am Mittwochabend war zugleich die 200. Sendung der Dschungelshow.