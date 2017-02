Ohne Pietro: Sarah Lombardi will eigene Show bei RTL2

Nach der Trennung von Pietro Lombardi wird Sarah alleine weitermachen. So verkündete sie nun auf Facebook, bei RTL2 eine eigene Sendung machen zu wollen.



Alles erscheint im Moment noch etwas mysteriös. Fest steht: Sarah Lombardi kehrt mit ihrer eigenen Show ins TV zurück. Nach ihrem Auftritt bei "Deutschland sucht den Superstar", ihrer Doku-Soap gemeinsam mit Noch-Gatte Pietro Lombardi und dem Trennungsspecial bei RTL2 ist allerdings nicht ganz klar, wie genau diese Rückkehr ins TV aussehen wird.