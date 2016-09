Ohne Zeitbegrenzung: EU legt neuen Roaming-Vorschlag vor

Unbegrenzt im Ausland surfen und telefonieren: Nachdem es für die Roaming-Pläne mächtig Kritik hagelte, legte die EU-Kommission einen neuen Vorschlag vor: Gebührenfreies Roaming ohne eine zeitliche Begrenzung.



Handynutzer sollen nach einem überarbeiteten Vorschlag der EU-Kommission ab Mitte 2017 nun doch ohne zeitliche Begrenzung kostenfreies Roaming im EU-Ausland nutzen können. "Wir haben entschieden, dass es keine täglichen Begrenzungen geben soll", sagte der zuständige EU-Kommissar Andrus Ansip am Mittwoch in Brüssel. Stattdessen solle jeder Nutzer "wie daheim" Roaming nutzen können. Allerdings müsse Missbrauch verhindert werden können - zum Beispiel, wenn sich Nutzer eine günstige Sim-Karte im Ausland besorgen, um sie dauerhaft zuhause zu nutzen.