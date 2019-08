"Oktoberfest - 1900" - Martina Gedeck mag solche Serien

Serien sind im Trend. Martina Gedeck kann dem viel abgewinnen. Die Dreharbeiten für den Sechsteiler "Oktoberfest - 1900" sind gerade abgeschlossen. Sie spielt eine der Hauptdarstellerinnen.



Gerade sind am "Drachenfels" in der Nähe von Bonn die Dreharbeiten zur Eventserie "Oktoberfest - 1900" zu Ende gegangen. "Das Thema ist ungeheuer spannend, da das Oktoberfest mal von einer ganz anderen Seite her betrachtet wird", sagte Schauspielerin Martina Gedeck (57) der Deutschen Presse-Agentur (dpa). In dem Sechsteiler, der die Entstehung des weltbekannten Volksfests um 1900 erzählt, spielt sie eine der Hauptrollen: "Eine weibliche Hiobsfigur, die alles verliert und sich gegen ihr Schicksal aufbäumt."