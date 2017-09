Olaf Bock leitet das ARD-Studio Warschau

Das ARD-Auslandsstudio in Warschau hat einen kompletten Wechsel der Leitung hinter sich - im Fernsehen wie im Hörfunk.



Der WDR-Journalist Olaf Bock (51) hat zum 1. September 2017 die Leitung des ARD-Fernsehstudios Warschau übernommen. Die offizielle Stabübergabe fand am Mittwochabend in Warschau statt. Bock folgt auf Griet von Petersdorff vom RBB. Mit dem personellen Wechsel ist auch die Federführung des Fernsehstudios turnusgemäß vom RBB an den WDR übergegangen.

Meldungen zu diesem Thema

"Türkei unzensiert": WDR-Videopodcast mit Can Dündar

Brand in WDR-Gebäude - Morgenmagazin muss umziehen

Neue WDR-Reihe: Björn Freitag kocht "clever"

Olaf Bock arbeitete bereits während seines Studiums für verschiedene Zeitungen und Rundfunkstationen. Nach Stationen beim ZDF, dem evangelischen Kirchenfunk und dem WDR begann er 1996 sein Volontariat beim WDR. Hier war er ab 1998 als Reporter beim ARD-Morgenmagazin tätig. In dieser Zeit war er mehrfach bei den US-amerikanischen Wahlen sowie in Krisengebieten wie dem Kosovo, Mazedonien und dem Libanon im Einsatz.



2007 verstärkte Olaf Bock für mehrere Monate das ARD-Studio Paris. Im Anschluss ging er für fünfeinhalb Jahre als Korrespondent ins ARD-Studio Moskau. Einige seiner Reportagereisen führten ihn zudem nach Armenien, Georgien, Tadschikistan und ins südliche Sibirien. Zum 1. September wechselte er nun als studioleiter nach Warschau.







Bereits zum 1. Juli erfolgte der Wechsel im ARD-Hörfunkstudio Warschau: Auf Henryk Jarczyk (WDR) folgte Jan Pallokat (RBB).