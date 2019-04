"Olaf macht Mut" in vier neuen Folgen im Ersten

Das sächsische Wunder im Pullunder - Olaf Schubert - ist ab dem 25. April mit dem Comedian und Poetry Slamer Julius Fischer wöchentlich donnerstags im Ersten zu sehen.



Am 25. April befasst sich Olaf Schubert mit dem Thema Heimat und zeigt deutsche Tugenden, die nicht direkt auf der Hand liegen. Zwei Legislaturperioden großer Koalition und das Ausscheiden der Nationalmannschaft in der WM haben zwar ihre Spuren hinterlassen. Aber gibt es nicht auch schöne Dinge in der Heimat?