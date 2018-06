Oliver Kalkofe plant die "Die Wixx-Akten"

Wird der "Wixxer" doch noch zu einer Trilogie? Nach zwei Kinofilmen könnte Oliver Kalkofes Parodie auf die Edgar-Wallace-Filme in die Verlängerung gehen. "Die Wixx-Akten" sollen zeitgemäß werden und könnten schon bald bei Netflix laufen.



An der Seite von Oliver Welke und Bastian Pastewka parodierte Oliver Kalkofe 2004 erstmals einen Edgar-Wallace-Film. "Der Wixxer" wurde ein Überraschungserfolg in den Kinos, kein Wunder, dass bereits 2007 der nächste Teil "Neues vom Wixxer" folgte. Doch zu einem versprochenen dritten Teil kam es bisher nicht.