Oliver Welke über Fankultur & Ticketpreise bei "Studio Friedman"

Über "Fußball - Sport für Millionen oder nur noch Millionen-Geschäft?" diskutiert Michel Friedman unter anderem mit ZDF-Moderator Oliver Welke.



Bei "Studio Friedman" hat Michel Friedman sich dieses Mal ZDF-Moderator und Satiriker Oliver Welke und den CDU-Politiker und parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium Stephan Mayer eingeladen, um über die Auswüchse des Fußballgeschäfts zu diskutieren.