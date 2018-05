Olivia de Havilland führt Gerichtsstreit um TV-Serie fort

Die Filmlegende Olivia de Havilland (101) setzt ihren Gerichtsstreit um die TV-Serie "Feud" in Kalifornien fort. Die darin von Catherine Zeta-Jones verkörperte "Vom Winde verweht"-Schauspielerin fühlt sich falsch dargestellt.



Die Anwälte von Olivia de Havilland reichten am Freitag vor dem Obersten Gericht einen Antrag ein, das kürzlich gefällte Urteil eines Berufungsgerichts zu prüfen und zu revidieren, um eine Klage der Schauspielerin zuzulassen. Ende März hatte de Havilland eine Niederlage erlitten, als ihre 2017 eingereichte Klage gegen den US-Sender FX von einem Richtergremium verworfen wurde.