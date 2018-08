Olli Dittrich kehrt bei "Jennifer" zurück

Am 14. August haben die Dreharbeiten für die nächsten Episoden der NDR Serie "Jennifer" begonnen. In den neuen Folgen werden die Figuren von Olli Dittrich und Klaas Heufer-Umlauf gehörig aneinander geraten.



Mit Olli Dittrich und Klaas Heufer-Umlauf sind die Hauptfiguren der bisherigen "Jennifer"-Folgen bei den 14-tägigen wieder vereint. Das Aufeinandertreffen der Figuren birgt natürlich gehörig Brisanz. Im Leben von Frisörgehilfin Jennifer (Katrin Ingendoh) läuft dadurch mal wieder wenig zusammen.