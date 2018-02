Olmypia: ARD und ZDF schlagen Eurosport

Zum ersten Mal mussten sich die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland bei den TV-Rechten für Olympia hinten anstellen. Dem Zuspruch des Publikums tut dies jedoch keinen Abbruch.



Die Olympischen Spiele in Pyeongchang sind für die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ein Quotengarant. Am beliebtesten war am Sonntag die Live-Übertragung des Biathlons der Herren mit 7,49 Millionen Zuschauern in der ARD. Das ergab am Sonntagmittag einen Marktanteil von 38,6 Prozent, wie das Erste mitteilte. Auch die Rodel-Übertragung kam auf mehr als 6 Millionen Zuschauer.



Bereits tags zuvor holte das ZDF mit den ersten deutschen Gold-Medaillen von Skispringer Wellinger und Biathletin Laura Dahlmeier ähnlich viele Menschen vor die Fernseher. Hier waren es in der Spitze 6,52 Millionen Zuschauer und gar 44,2 Prozent Marktanteil.