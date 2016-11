Olympia-Aus für ARD und ZDF: Auswirkungen auf Rundfunkbeitrag?

Nach dem auch finanziell bedingten endgültigen Aus der Öffentlich-Rechtlichen im Rennen um die Olympia-Übertragung sparen ARD und ZDF Millionen Euro. Auswirkungen auf den Rundfunkbeitrag hat dies aber keine.



In den Finanzplanungen von ARD und ZDF spielen die Übertragungen von sportlichen Großereignissen eine große Rolle, werden die Kosten für diese auch über die Gebühren gedeckt. Durch das Ende der Verhandlungen mit Discovery um Sublizenzen für die Olympischen Spiele von 2018 bis 2024 stehen den Öffentlich-Rechtlichen nun unerwartet mehrere Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Eine kurzfristige Änderung, gar eine von vielen Zuschauern erhoffte Senkung, des Rundfunkbeitrags wird es trotz der Einsparungen jedoch nicht geben.