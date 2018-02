Olympia im Free-TV: ARD und ZDF vs. Eurosport und TLC

Mit den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang beginnt in Deutschland eine neue Medien-Ära. Das TV-Programm ist umfangreich wie nie, aber auch unübersichtlich. Wer die freie Auswahl haben will, muss dafür zahlen.



So viele bewegte Bilder von Olympischen Spielen gab es noch nie. Mehr als 1000 Stunden Live-Programm stehen für die deutschen Sportfans zur Auswahl. Sie können dabei ein ganz besonderes TV-Duell beobachten: Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD/ZDF und die Kanäle des Discovery-Konzerns liefern sich nach dem zähen Poker um Übertragungsrechte nun einen Wettstreit der Bilder. Meldungen zu diesem Thema

Der US-Konzern Discovery hat die europäischen Medien-Rechte für die vier Olympischen Spiele bis 2024 für 1,3 Milliarden Euro vom IOC gekauft. Zunächst waren die Verhandlungen mit ARD und ZDF, die bislang Olympia übertragen hatten, über einen Weiterverkauf von Rechten für den deutschen TV-Markt gescheitert. Erst im August vergangenen Jahres kam es doch noch zu einer Einigung. Die Rechte der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sind allerdings eingeschränkt und nicht so umfangreich wie gewohnt.

Wo sendet Discovery?

Discovery zeigt nach eigenen Angaben über verschiedene Kanäle mehr als 4000 Stunden Programm, davon über 900 Stunden live. Frei zu empfangen ist Eurosport, wo es eine 24-Stunden-Berichterstattung geben soll. Weitere bewegte Bilder bietet der US-Konzern über seinen Frauensender TLC an sowie im Pay-TV bei Eurosport 2. Sportfans, die nichts verpassen und die freie Auswahl haben wollen, kommen am Eurosport-Player nicht vorbei - und müssen dafür zahlen. Das kostenpflichtige Internet-Angebot bietet nach Discovery-Angaben bis zu 18 parallel laufende Streams. Wie senden ARD und ZDF?

Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender zeigen rund 230 Stunden live. ARD und ZDF übertragen im täglichen Wechsel im klassischen Fernsehen. Sendezeit ist - wegen der Zeitverschiebung von acht Stunden - zwischen 2 und 17 Uhr. Bis zu drei Livestreams gibt es zudem im Internet. ARD und ZDF dürfen nach der späten Einigung mit Discovery im August 2017 nicht alle Sportarten live zeigen. Dazu gehören Snowboard, Shorttrack und Eiskunstlauf. Zudem läuft die Mehrzahl der Eishockey-Partien ausschließlich beim Pay-TV-Sender Eurosport2. Die deutschen Spiele und das Finale dürfen die Öffentlich-Rechtlichen allerdings übertragen.



Eine Highlight-Sendung in der deutschen Prime Time gibt es nur bei Eurosport. "zwanzig18 – Die Olympia Show" nennt der Sportsender das von Marco Schreyl und Julia Kleine präsentierte Programm. Interviews mit den Sportlern dürfen an fast allen Wettkampfstätten zuerst die Eurosport-Reporter führen. ARD und ZDF stehen aufgrund der Rechtesituation weiter hinten und müssen warten - ein ungewohnte Situation für die Öffentlich-Rechtlichen.

