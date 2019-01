Olympiasieger versprühen Goldglanz bei "Dancing on Ice"

Das Weltmeister- und nicht zuletzt Olympiasieger-Paar Aljona Savchenko und Bruno Massot werden am Wochenende bei "Dancing on Ice" einen glamourösen Besuch abliefern und den Promis mal zeigen, wie es richtig gemacht wird.



Am Sonntag (3. Februar) kämpfen ab 20.15 Uhr im Halbfinale von "Dancing on Ice" Sarah Lombardi, Sarina Nowak, John Kelly, Timur Bartels und Aleksandra Bechtel um den Einzug in die große Finalshow.



Dabei werden die Anforderungen der Jury an die Teilnehmer strenger. Die fünf Prominenten und ihre Profi-Partner müssen eine gemeinsam gedrehte Pirouette auf dem Eis präsentieren.