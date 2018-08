Olympische Spiele 2020: Gesichtserkennung im Stadion

Bei den Olympischen Spielen in Tokyo 2020 soll die Technologie als Einlasskontrolle dienen - allerdings nicht für die Zuschauer.



Im Sommer 2020 werden zu den Olympischen Spielen rund 300.000 Athleten, Mitarbeiter und Journalisten durch Tokyo wuseln. Die Sommerspiele in Tokyo sind dabei auf 40 Spielstätten verteilt, was ein schnelles Kommen und Gehen verlangt. Voraussichtliche Temperaturen von bis zu 40 Grad lassen diese Herkulesaufgabe nicht unbedingt einfacher werden.