On-Demand-Dienst "Motor Trend" künftig auch in Europa

Ab sofort ist der Video-On-Demand-Dienst "Motor Trend" in Europa und Großbritannien zu empfangen. Zum Portfolio gehören unter anderem Rennsportserien wie die DTM und Auto-Sendungen.



Der VoD-Dienst "Motor Trend" schaltet sein Programm nun auch in Europa frei - und zwar ab sofort. Auf sämtlichen mobilen Endgeräte mit iOS- oder Android-Betriebssystemen ist die App des Dienstes verfügbar, darüber hinaus auch auf Plattformen wie Apple TV, Xbox one und Fire TV.