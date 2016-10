"One Mississippi": "Traumedy" bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video nimmt eine neue Serie in sein Angebot auf. Hauptdarstellerin Tig Notaro nennt die auf ihrem Leben basierende Serie "Traumedy".



Die Serie "One Mississippi" feiert bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich Premiere. Die Serie basiert auf dem Leben der Komikerin und Hauptdarstellerin Tig Notaro. Sie selbst bezeichnet die Serie als "Traumedy". Ab dem 14. Oktober steht "One Mississippi" bei Amazon Prime Video zu Verfügung.