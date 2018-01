One: "Threesome" zeigt drei außergewöhnliche Eltern

One zeigt alle Folgen der britischen Tragikomödie "Threesome". Ein Paar und ihr schwuler bester Freund müssen darin die schweren Folgen eines nächtlichen Abenteuers zu dritt tragen.



Das Liebespaar Alice und Mitch stehen im Mittelpunkt der Serie "Threesome". Die beiden wohnen mit ihrem schwulen besten Freund in einer WG. Das britische Dramedy-Format um die drei Freunde und deren Abenteuer wird One ab dem 1. Februar zeigen.