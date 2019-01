One zeigt "Holocaust" in vier Teilen

An vier aufeinanderfolgenden Tagen zeigt ARD-Sender One die TV-Serie "Holocaust". Zur Primetime gedenkt der Kanal dem nationalsozialistischen Völkermord.



Am Sonntag (27. Januar) ist der Holocaust-Gedenktag. Diesen nimmt man bei One zum Anlass, um an den nationalsozialistischen Völkermord zu erinnern. Der ARD-Sender zeigt aus diesem Grund die TV-Serie "Holocaust - Die Geschichte der Familie Weiss".