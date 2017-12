One zeigt erstmals alle 70 Folgen von "Agatha Christies Poirot"

Detektiv Hercule Poirot ermittelt jetzt auch bei One. Das Spartensender zeigt die britische Serie aus der Feder von Agatha Christie erstmals komplett im deutschen Fernsehen und in HD - darunter zahlreiche Erstausstrahlungen.



"Agatha Christies Poirot" läuft ab 17. Januar bei One. Erstmals zeigt der Spartensender alle 70 Folgen mit dem Detektiv Hercule Poirot. Mittwochs um 20.15 Uhr wird es dann mehrmals TV-Premieren für die Zuschauer zu sehen geben.