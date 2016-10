Online-Banking: Forscher knacken photoTAN-Verfahren

Augen auf beim Online-Banking: Sicherheitsforschern ist es nun gelungen das photoTAN-Verfahren zu knacken, das beim Online-Banking verwendet wird. Das soll sowohl bei Android- als auch bei iOS-Geräten möglich sein.



Zwei IT-Sicherheitsforschern ist es nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" gelungen, auf manipulierten Android-Smartphones das beim Mobile-Banking eingesetzte Verfahren photoTAN zu knacken. Nachdem die beiden Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg eine Schadsoftware auf den Geräten installiert hatten, konnten sie nach Belieben Online-Überweisungen umleiten oder diese selbst erstellen. Die Transaktionen konnten allerdings nur manipuliert werden, wenn Banking-App und photoTAN-App auf einem Gerät installiert sind.