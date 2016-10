Online-Casinos erobern mit eigenen Sendungen das TV-Programm

Inzwischen haben auch Online-Casinos mit eigenen Sendungen Einzug ins Fernsehen gehalten. Dabei sind sie im TV mehr als nur reine Werbefläche, sondern interaktive Formate zum Mitmachen.



Das Fernsehen ist schon seit jeher eine beliebte Werbefläche. Unternehmen aller Art preisen in den kurzen Werbespots ihre Angebote an oder informieren die Zuschauer über die neuesten Bereiche in ihrem Portfolio. Relativ neu ist dabei, dass auch die Online-Casinos mit ihren eigenen Sendungen das TV-Programm erobern. Dabei handelt es sich aber keinesfalls nur um einen einfachen Werbespot, sondern in einigen Fällen auch um echte Sendungen, an denen die Spieler von zuhause aus teilnehmen können. Gewinne können dabei selbstverständlich ebenfalls erzielt werden.