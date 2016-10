Online-Dating: Partnersuche wird virtuell

Das Leben verlagert sich zunehmend ins Netz: Nicht nur der TV- und der Radio-Konsum findet immer öfter im Internet statt, auch die Partnersuche wird verstärkt online betrieben.



So wie sich die technischen Möglichkeiten verändern, so verändert sich auch die Gesellschaft und somit die Partnersuche. Heute finden Menschen ihren Partner immer öfter auf digitalem Wege. Die Gründe dafür sind recht vielfältig. Während einsame Herzen früher über Zeitungsannoncen oder Inserate in Zeitschriften nach einem passenden Deckel suchten, macht das Internet die Partnersuche in vielen Bereichen einfacher, birgt aber auch seine ganz eigenen Risiken.