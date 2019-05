Online-Format "ChangeRider" feiert heute TV-Premiere

Vom Netz ins TV: "ChangeRider", das bisher ausschließlich als Youtube- und Podcast-Serie zu erleben war, findet jetzt über den Spartensender Welt der Wunder Fernsehen.



Diesen Mittwoch (22. Mai) feiert "ChangeRider" TV-Premiere. Ein Jahr lang lief die Video- und Podcast-Serie erfolgreich bei YouTube, sowie auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ab jetzt können Fans das Format auch bei Welt der Wunder TV sehen.