Online-Musikfernsehen Tape.TV ist insolvent

2008 war das Musikfernsehen zumindest in Deutschland bereits auf dem Rückzug, als Alternative wollte das Startup Tape.TV über Internet ein personalisiertes Erlebnis anbieten. Doch was sich in den ersten Jahren gut anlief, steht jetzt vor dem Ende. Denn bereits am 14. November meldete das Berliner Unternehmen beim Amtsgericht Insolvenz an.