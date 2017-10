Online-Piraterie: Verluste steigen auf 52 Milliarden Dollar

Es ist ein Schlag ins Gesicht für die Welt des flimmernden Bildes: Online- und TV-Piraterie breitet sich weltweit aus. In welchem Land ist das Problem am größten?



Laut der us-amerikanischen Untersuchung "Online TV Piracy Forecasts" werden sich die Einnahmen aus der Online-Piraterie in den nächsten sechs Jahren fast verdoppeln. Die Untersuchung geht von 2016 bis 2022 von 51,6 Milliarden US-Dollar aus. Diese Prognosen umfassen 138 Länder.