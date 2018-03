Online-Portal "watson.de" für die "Generation Mobile" am Start

In Deutschland startet das Nachrichtenportal "watson.de". Es richtet sich an eine jüngere Zielgruppe und will ihnen einen Dreiklang bieten: Nachrichten, Unterhaltung, Debatte.



Mit "Nachrichten ohne blabla" soll ein neues Online-Nachrichtenportal in Deutschland die junge Zielgruppe erreichen. Der Werbevermarkter Ströer bringt "watson.de" an diesem Donnerstag mit 25 Redakteuren in Berlin an den Start. "Unsere Zielgruppe ist die "Generation Mobile", also die Leute, die mit dem Smartphone und sozialen Medien groß geworden sind", sagte der für Medieninhalte verantwortliche Ströer-Geschäftsführer, Marc Schmitz, der Deutschen Presse-Agentur. Das Portal ziele auf die Gruppe der etwa 20- bis 35-Jährigen.