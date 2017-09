Online-Relaunch bei ZDFtivi

Mit ZDFtivi stellt das ZDF den jüngsten Zuschauern eine große Palette an Programminhalten zur Verfügung. Nach dem Online-Relaunch stehen nun noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung.



Am heutigen 7. September hat das ZDF die Website zdftivi.de und die ZDFtivi-Mediathek unter dem Dach der Haupt-Mediathek zusammengeführt. Zugleich bietet auch eine neue Version der App Zugriff auf das für Kinder und Jugendliche ab drei Jahren zugeschnittene Programm.



Die Website zdftivi.de bleibt jedoch verfügbar und bietet auch weiterhin alle Features. Die kindgerechten Inhalte werden zudem in allen Varianten (Online & App) kostenfrei und ohne Werbung zur Verfügung gestellt.