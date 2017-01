OpenATV startetet öffentliche Testphase

Viele Besitzer von Linux-Receivern warten schon seit Langem auf die Veröffentlichung der neusten OpenATV 6.0 Images. Nun hat der öffentliche Betatest begonnen.



Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die OpenATV-Softwareschmiede an der Version 6.0 seiner auf Enigma2 basierenden Images arbeitet. Lange Zeit kamen nur interne Tester in den Genuss, OpenATV 6.0 zu testen. Nachdem die Software von diesen ausgiebig gecheckt wurde, ist es nun Zeit, das Image, welches für über 100 verschiedene Linux-Receiver nutzbar ist, der breiten Öffentlichkeit zum Test freizugeben. Im Forum ( http://www.opena.tv/) von OpenATV werden die dazu nötigen Schritte beschrieben und darauf verwiesen, wo die Images downloadbar sind.