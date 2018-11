"Operation: Overlord" – Monstergrusel mit Nazis

Nazi-Soldaten und Untote: Der neue Kriegshorror aus der Filmschmiede des J.J. Abrams ("Star Trek", "Super 8") setzt auf doppelten Gruselfaktor, außerdem auf atmosphärische Optik und das bedrückende Gefühl, allein unter Feinden zu sein.



Nazi-Soldaten als Bösewichte sind eine klassische Zutat trashiger Unterhaltungsfilme. Man denke etwa an Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" (2009) oder an "Iron Sky" (2012), in dem hinter dem Mond aufgewachsene Nazi-Nachkommen im Jahr 2018 mit ihren "Reichsflugscheiben" die Erde angreifen. Auch als Untote blicken Wehrmachtssoldaten auf eine reiche Kinokarriere zurück. In dieser Tradition baut nun der neue Kriegshorror "Operation: Overlord" in den Kinos die historisch dokumentierten Menschenversuche von NS-Ärzten zu einer Monsterfiktion aus.