Opfert ARD "Weltspiegel"-Sendeplatz sonntagabends dem Sport?

In der ARD wird heftig über den prominenten Platz der Auslandssendung "Weltspiegel" am Sonntagvorabend im Ersten diskutiert.



Die Zeit direkt vor der "Tagesschau" könnte internen Überlegungen zufolge künftig dem Sport gehören. Der traditionsreiche "Weltspiegel" müsste dafür auf einen früheren Zeitpunkt umziehen. Gegen solche Pläne haben unter anderem ARD-Auslandskorrespondenten und Verantwortliche aus Redaktionen der einzelner ARD-Sender in einem Beschwerdebrief protestiert, über den zuerst das "Handelsblatt" (Dienstag) berichtete.